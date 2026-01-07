W TVP VOD czeka bogaty wyb\u00f3r bajek i film\u00f3w familijnych. Poza \u201e\u015awink\u0105 Pepp\u0105\u201d dost\u0119pne s\u0105 r\u00f3wnie\u017c \u201eStra\u017cak Sam\u201d, \u201ePszcz\u00f3\u0142ka Maja\u201d w ods\u0142onie klasycznej i nowoczesnej, a tak\u017ce \u201eBaranek Shaun\u201d oraz \u201eMi\u015b Uszatek\u201d \u2013 animacje skupione na emocjach, relacjach i codziennych przygodach, przedstawionych w przyst\u0119pny spos\u00f3b. Ofert\u0119 uzupe\u0142nia \u201eBambi. Opowie\u015b\u0107 le\u015bna\u201d, spokojna i refleksyjna historia o dorastaniu oraz blisko\u015bci z natur\u0105. Ca\u0142o\u015b\u0107 tworzy zr\u00f3\u017cnicowany zestaw tytu\u0142\u00f3w, po kt\u00f3re mo\u017cna si\u0119gn\u0105\u0107 w dowolnym momencie, dobieraj\u0105c je do wieku i nastroju widz\u00f3w.