<p>Najs\u0142ynniejszy duet \u015bwiata wraca w pe\u0142nometra\u017cowej animacji. Tym razem kocio-mysia wojna zaczyna si\u0119 od wielkiej demolki w nowojorskim Metropolitan Museum, a ko\u0144czy w mitycznym Z\u0142otym Mie\u015bcie. Aby przetrwa\u0107 w nieznanym \u015bwiecie, odwieczni rywale b\u0119d\u0105 musieli zrobi\u0107 co\u015b, czego nie zrobili nigdy wcze\u015bniej: zacz\u0105\u0107 wsp\u00f3\u0142pracowa\u0107. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/tom-i-jerry-przygoda-w-muzeum,3135881" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Film \u201eTom i Jerry: Przygoda w muzeum\u201d mo\u017cna obejrze\u0107 online w TVP VOD.<\/a><\/p>