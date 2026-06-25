Niedziela mo\u017ce by\u0107 jednym z najgor\u0119tszych dni tego lata. Temperatura po po\u0142udniu si\u0119gnie nawet 39 stopni Celsjusza, a rozgrzane miasta mog\u0105 sta\u0107 si\u0119 wyj\u0105tkowo trudne do zniesienia. W takich warunkach \u0142atwo o odwodnienie, os\u0142abienie, b\u00f3l g\u0142owy, omdlenie albo udar cieplny. Najbardziej nara\u017cone s\u0105 ma\u0142e dzieci, seniorzy, kobiety w ci\u0105\u017cy oraz osoby z chorobami serca i uk\u0142adu kr\u0105\u017cenia. Sprawd\u017a, co zrobi\u0107, by bezpiecznie przetrwa\u0107 fal\u0119 upa\u0142\u00f3w.