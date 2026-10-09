<p>To jeden z najbardziej rozpoznawalnych film\u00f3w muzycznych ostatnich lat. \u201eBohemian Rhapsody\u201d przenosi widz\u00f3w do \u015bwiata zespo\u0142u Queen, przypominaj\u0105c histori\u0119 jego wielkich przeboj\u00f3w i niezwyk\u0142ego wokalisty Freddiego Mercury\u2019ego. W fabule pojawiaj\u0105 si\u0119 r\u00f3wnie\u017c w\u0105tki z burzliwego \u017cycia artysty, ukazuj\u0105ce wewn\u0119trzne rozterki i walk\u0119 o w\u0142asn\u0105 to\u017csamo\u015b\u0107. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/bohemian-rhapsody,3394553" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Produkcja, nagrodzona czterema Oscarami, jest dost\u0119pna online w TVP VOD<\/a>. <\/p>