<p>By\u0142y agent CIA John Creasy trafia do Meksyku, gdzie podejmuje si\u0119 pracy ochroniarza c\u00f3rki zamo\u017cnego przemys\u0142owca. W roli g\u0142\u00f3wnej zobaczymy Denzela Washingtona, a obok niego wyst\u0105pi\u0105 m.in. Dakota Fanning, Christopher Walken i Marc Anthony. Kiedy dziewczynka zostaje porwana, bohater \u2013 ci\u0119\u017cko ranny i pogr\u0105\u017cony w poczuciu winy \u2013 poprzysi\u0119ga zemst\u0119. Na seans \u201eCz\u0142owieka w ogniu\u201d zapraszamy w sobot\u0119, 27 wrze\u015bnia, o godz. 23:55 do TVP1! Produkcj\u0119 mo\u017cna r\u00f3wnie\u017c obejrze\u0107 online na kanale live w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>