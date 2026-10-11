<p>\u201eSubstancja\u201d to najnowszy film francuskiej re\u017cyserki Coralie Fargeat, kt\u00f3ra po raz kolejny zaskoczy\u0142a widz\u00f3w swoj\u0105 niekonwencjonaln\u0105 wizj\u0105 artystyczn\u0105. To nie tylko body horror, lecz tak\u017ce poruszaj\u0105ca satyra na przemys\u0142 filmowy i presj\u0119 wywieran\u0105 na kobiety. Produkcja ukazuje mroczne strony Hollywood, koncentruj\u0105c si\u0119 na obsesji na punkcie m\u0142odo\u015bci i wygl\u0105du, jednocze\u015bnie oferuj\u0105c przenikliw\u0105 refleksj\u0119 nad tym, dok\u0105d mo\u017ce prowadzi\u0107 toksyczne pragnienie doskona\u0142o\u015bci. Film dost\u0119pny jest do obejrzenia w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/substancja,1831826" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>. <\/p>