<p>Film dokumentalny \u201eDokt\u00f3rka\u201d, po\u015bwi\u0119cony postaci dr Jolanty Wadowskiej-Kr\u00f3l, jest dost\u0119pny bezp\u0142atnie na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-dokumentalne,163\/doktorka,2729560" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>. Produkcja opowiada o lekarce, kt\u00f3ra w czasach PRL nag\u0142o\u015bni\u0142a problem masowej o\u0142owicy w\u015br\u00f3d dzieci z katowickich Szopienic, podejmuj\u0105c walk\u0119 o ich zdrowie mimo presji systemu i przemys\u0142u.<\/p>