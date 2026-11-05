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Z celi śmierci do tajemniczego laboratorium. „Assassin’s Creed” w TVP VOD

Dorota Szymborska
 05.11.2026, 16:21
Bohater filmu „Assassin’s Creed” ubrany w ciemny strój asasyna z charakterystycznym kapturem. Jego twarz częściowo pozostaje w cieniu, a ubiór zdobią skórzane elementy, przeszycia i ozdobne pasy. W tle znajduje się jednolita czarna przestrzeń.
W filmie „Assassin’s Creed” Michael Fassbender wciela się zarówno w Calluma Lyncha, jak i jego przodka Aguilara. Fot. materiały prasowe

Callum Lynch miał zostać stracony, ale budzi się w tajemniczym ośrodku badawczym. Nie wie jeszcze, jak udział w eksperymencie zmieni jego życie. Niebawem odkrywa, że historia jego rodziny wiąże się z działalnością tajnego bractwa Asasynów. Film „Assassin’s Creed” jest dostępny w TVP VOD.