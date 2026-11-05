Callum Lynch miał zostać stracony, ale budzi się w tajemniczym ośrodku badawczym. Nie wie jeszcze, jak udział w eksperymencie zmieni jego życie. Niebawem odkrywa, że historia jego rodziny wiąże się z działalnością tajnego bractwa Asasynów. Film „Assassin’s Creed” jest dostępny w TVP VOD.

