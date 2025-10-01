<p>29 wrze\u015bnia 2025 roku w Teatrze Wielkim \u2013 Operze Narodowej w Warszawie odby\u0142a si\u0119 premiera filmu \u201eChopin, Chopin!\u201d w re\u017cyserii Micha\u0142a Kwieci\u0144skiego. Wydarzenie przyci\u0105gn\u0119\u0142o liczne grono go\u015bci ze \u015bwiata kultury i sztuki. Uroczysta oprawa \u2013 czerwony dywan i wype\u0142niona po brzegi sala \u2013 podkre\u015bli\u0142a rang\u0119 wieczoru, w kt\u00f3rym uczestniczyli m.in. Eryk Kulm, Maja Ostaszewska, Karolina Gruszka oraz aktorzy z Francji, w tym Jos\u00e9phine de La Baume. Obraz wejdzie do kin 10 pa\u017adziernika.<\/p>