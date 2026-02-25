<p>Anna Przybylska zapisa\u0142a si\u0119 w historii polskiego kina i telewizji jako aktorka o wyj\u0105tkowej charyzmie i naturalno\u015bci, kt\u00f3r\u0105 widzowie pokochali za autentyczno\u015b\u0107 i ciep\u0142o. Cho\u0107 jej kariera zosta\u0142a przerwana zbyt wcze\u015bnie, pozostawi\u0142a wiele pami\u0119tnych r\u00f3l \u2013 od Marylki z serialu \u201eZ\u0142otopolscy\u201d po kreacje w filmach \u201eCiemna strona Wenus\u201d i \u201eBilet na Ksi\u0119\u017cyc\u201d. W\u015br\u00f3d tytu\u0142\u00f3w dost\u0119pnych online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a> znajduje si\u0119 tak\u017ce poruszaj\u0105cy dokument \u201eAnia\u201d, opowiadaj\u0105cy o \u017cyciu i karierze artystki.<\/p>