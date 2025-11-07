Przez stulecia \u017cyli obok siebie. Niestety II wojna \u015bwiatowa i Holocaust w tragiczny spos\u00f3b zako\u0144czy\u0142y s\u0105siedzkie wi\u0119zi. Re\u017cyser dokumentalny Yoav Potash pojecha\u0142 do Gniewoszowa, aby opowiedzie\u0107 o relacjach polsko-\u017cydowskich w tamtejszej miejscowo\u015bci. Film dokumentalny \u201eW\u015br\u00f3d s\u0105siad\u00f3w\u201d b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 w poniedzia\u0142ek, 10 listopada, o godz. 22:05 w TVP1 i na kanale na \u017cywo w serwisie TVP VOD.