<p>\u201eIluzja 3\u201d to kolejna ods\u0142ona kultowej serii o genialnych iluzjonistach \u0142\u0105cz\u0105cych sztuk\u0119 magii z perfekcyjnie zaplanowanymi napadami. W obsadzie ponownie wyst\u0119puj\u0105 Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco i Lizzy Caplan, a tak\u017ce Morgan Freeman jako Thaddeus Bradley. Film, w kt\u00f3rym widzowie mog\u0105 zobaczy\u0107 kolejne widowiskowe starcie Czterech Je\u017ad\u017ac\u00f3w z nowymi przeciwnikami, jest dost\u0119pny do obejrzenia online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>