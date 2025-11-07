<p>Na Festiwalu Polskich Film\u00f3w Fabularnych w Gdyni \u201eKos\u201d Paw\u0142a Ma\u015blony zdoby\u0142 a\u017c dziewi\u0119\u0107 nagr\u00f3d, w tym t\u0119 najwa\u017cniejsz\u0105 \u2013 Z\u0142ote Lwy dla najlepszego obrazu. Re\u017cyser zosta\u0142 tak\u017ce laureatem Paszport\u00f3w \u201ePolityki\u201d. 26 stycznia \u201eKos\u201d wszed\u0142 do kin, a jego dystrybutorem jest Telewizja Polska. Od dzi\u015b jest dost\u0119pny dla subskrybent\u00f3w w serwisie TVP VOD. Kim s\u0105 bohaterowie filmu i z czym musz\u0105 si\u0119 zmierzy\u0107?<\/p>