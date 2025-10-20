Opowie\u015b\u0107 o m\u0142odych gangsterach ze Szczecina jest jednym z najbardziej kultowych polskich film\u00f3w lat 90. Ogromne pieni\u0105dze, luksusowe pieni\u0105dze i pi\u0119kne kobiety \u2013 to przyci\u0105ga bohater\u00f3w u progu doros\u0142o\u015bci do przest\u0119pczego \u015bwiata. Jednak na Prymusa, Cichego i innych czai si\u0119 \u015bmiertelne niebezpiecze\u0144stwo, kt\u00f3re jest wpisane w ich zaw\u00f3d. Film \u201eM\u0142ode Wilki\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 za darmo w serwisie TVP VOD.