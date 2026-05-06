<p>Grudzie\u0144 1981 roku. Warszawa skuta \u015bniegiem i strachem, a w centrum wydarze\u0144 \u2013 brytyjska psychiatra przypadkowo wci\u0105gni\u0119ta w sam \u015brodek historycznego koszmaru. \u201eZima pod znakiem Wrony\u201d Kasi Adamik to przejmuj\u0105cy, oniryczny thriller, inspirowany proz\u0105 Olgi Tokarczuk, kt\u00f3ry z niezwyk\u0142\u0105 si\u0142\u0105 oddaje atmosfer\u0119 pierwszych dni stanu wojennego. Film jest ju\u017c dost\u0119pny online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/zima-pod-znakiem-wrony,2751409" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>