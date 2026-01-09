<p>Zaczyna si\u0119 niewinnie: przyj\u0119cie w ogrodzie, \u015bmiech bliskich i tort z napisem \u201e25 lat razem\u201d. Jednak wystarczy jedna osoba, jedno spojrzenie i jedno zdanie, by na idealnej rodzinnej fotografii pojawi\u0142a si\u0119 rysa. \u201eRocznica\u201d to thriller psychologiczny Jana Komasy, kt\u00f3ry z intymnej historii rodziny robi przejmuj\u0105c\u0105 opowie\u015b\u0107 o uwodz\u0105cej sile ideologii, strachu i potrzebie przynale\u017cno\u015bci. Pierwsza hollywoodzka produkcja polskiego re\u017cysera jest dost\u0119pna w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/rocznica,2623036" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>