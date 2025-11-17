<p>Kontynuacja jednego z najlepszych film\u00f3w Jana Kidawy-B\u0142o\u0144skiego. Re\u017cyser powr\u00f3ci\u0142 po kilkunastu latach do bohater\u00f3w, kt\u00f3rzy rozwi\u0105zuj\u0105 niewyja\u015bnione tajemnice z poprzedniej cz\u0119\u015bci. Tym razem wp\u0142ywowa polityczka Joanna b\u0119dzie musia\u0142a upora\u0107 si\u0119 z problemami swojej matki Kamili, aby ju\u017c wi\u0119cej nie p\u0142aci\u0107 za jej grzechy z przesz\u0142o\u015bci. Film \u201eR\u00f3\u017cyczka 2\u201d jest aktualnie dost\u0119pny w TVP VOD.<\/p>