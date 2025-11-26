Najnowszy film Piotra Were\u015bniaka ju\u017c 28 listopada przeniesie widz\u00f3w do zimowego Torunia, gdzie splataj\u0105 si\u0119 losy bohater\u00f3w w r\u00f3\u017cnym wieku. W obsadzie \u201ePiernikowego serca\u201d znale\u017ali si\u0119 m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Piotr G\u0142owacki, Stefan Paw\u0142owski, Olga Bo\u0142\u0105d\u017a, Ma\u0142gorzata Socha, Miko\u0142aj Roznerski i Katarzyna \u017bak. Aktorzy m\u00f3wi\u0105 o tej produkcji wyj\u0105tkowo ciep\u0142o \u2013 podkre\u015blaj\u0105c si\u0142\u0119 drobnych gest\u00f3w, wag\u0119 drugich szans oraz relacje, kt\u00f3re w \u015bwi\u0105tecznej atmosferze nabieraj\u0105 szczeg\u00f3lnego znaczenia.