<p>Po latach pracy nad hiszpa\u0144skoj\u0119zycznymi produkcjami Pedro Almod\u00f3var si\u0119gn\u0105\u0142 po angielski, tworz\u0105c pe\u0142nometra\u017cow\u0105 adaptacj\u0119 powie\u015bci Sigrid Nunez. \u201eW pokoju obok\u201d to przejmuj\u0105cy dramat o przyja\u017ani, przemijaniu i godzeniu si\u0119 z ostatnim etapem \u017cycia. Dwie bohaterki razem mierz\u0105 si\u0119 z tym, co nieuniknione, a film mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/w-pokoju-obok,1934513" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a><span>.<\/span><\/p>