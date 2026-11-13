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Przez 20 lat czekał na zemstę. „Wiking” z gwiazdorską obsadą w TVP VOD

Dorota Szymborska
 13.11.2026, 11:24
Długowłosy, brodaty mężczyzna stoi z dwoma ostrzami w dłoniach w scenie z filmu „Wiking”. Ma odsłonięty tors pokryty ciemnymi zabrudzeniami, skórzane spodnie oraz opaskę na czole. W tle znajdują się drewniane zabudowania kryte strzechą, ogrodzenia i postacie uzbrojonych mężczyzn.
Alexander Skarsgård jako Amleth w filmie „Wiking”. Fot. materiały prasowe

Amleth ma jeden cel: pomścić zamordowanego ojca, ocalić porwaną matkę i rozprawić się ze stryjem, który odebrał mu rodzinę. Robert Eggers w filmie „Wiking” przenosi tę historię do surowego świata nordyckich wojowników, w którym brutalna rzeczywistość splata się z dawnymi wierzeniami. Produkcja jest dostępna w serwisie TVP VOD.