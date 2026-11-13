Amleth ma jeden cel: pomścić zamordowanego ojca, ocalić porwaną matkę i rozprawić się ze stryjem, który odebrał mu rodzinę. Robert Eggers w filmie „Wiking” przenosi tę historię do surowego świata nordyckich wojowników, w którym brutalna rzeczywistość splata się z dawnymi wierzeniami. Produkcja jest dostępna w serwisie TVP VOD.

