W kinach w ca\u0142ej Polsce mo\u017cna ju\u017c zobaczy\u0107 najnowsze dzie\u0142o Agnieszki Holland. \u201eFranz Kafka\u201d jest koprodukcj\u0105 Telewizji Polskiej i polskim kandydatem do Oscara 2026 w kategorii najlepszego filmu mi\u0119dzynarodowego. To poruszaj\u0105cy portret pisarza, kt\u00f3rego \u017cycie i tw\u00f3rczo\u015b\u0107 nieustannie inspiruj\u0105 i prowokuj\u0105 do refleksji. Tw\u00f3rcy zdradzaj\u0105 kulisy swojej pracy i to, jak uda\u0142o im si\u0119 przedstawi\u0107 \u201e\u017cywego\u201d Kafk\u0119.