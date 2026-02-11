<p>\u201eFranz Kafka\u201d w re\u017cyserii Agnieszki Holland, to przejmuj\u0105cy portret pisarza, kt\u00f3rego \u017cycie i tw\u00f3rczo\u015b\u0107 do dzi\u015b inspiruj\u0105 i sk\u0142aniaj\u0105 do refleksji. Tw\u00f3rcy koprodukowanego przez Telewizj\u0119 Polsk\u0105 filmu zdradzili kulisy pracy na planie, opowiadaj\u0105c, jak powstawa\u0142 autentyczny, \u201e\u017cywy\u201d wizerunek Kafki na ekranie. Ju\u017c od 13 lutego produkcja b\u0119dzie dost\u0119pna online w serwisie TVP VOD.<\/p>