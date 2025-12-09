Podopieczni Fundacji TVP spotkali si\u0119 z aktorami, kt\u00f3rych na co dzie\u0144 ogl\u0105daj\u0105 na ekranie jako ratownik\u00f3w, lekarzy i bohater\u00f3w walcz\u0105cych o ludzkie \u017cycie. Tym razem jednak rozmowy zesz\u0142y daleko poza serialow\u0105 fabu\u0142\u0119. Pojawi\u0142y si\u0119 historie z dzieci\u0144stwa, pierwsze marzenia o przysz\u0142o\u015bci, opowie\u015bci o pracy z dzie\u0107mi i o tym, jak bardzo najm\u0142odsi potrafi\u0105 zmienia\u0107 perspektyw\u0119 doros\u0142ych.