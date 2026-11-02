Wielka polityczna kariera może runąć przez jeden skandal. W thrillerze „Idy marcowe” George Clooney odsłania kulisy bezwzględnej walki o prezydencką nominację. W centrum wydarzeń znajduje się młody doradca, który musi zdecydować, komu naprawdę może ufać. Film jest dostępny w TVP VOD.
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Clooney i Gosling w politycznym thrillerze. „Idy marcowe” w TVP VOD
Wielka polityczna kariera może runąć przez jeden skandal. W thrillerze „Idy marcowe” George Clooney odsłania kulisy bezwzględnej walki o prezydencką nominację. W centrum wydarzeń znajduje się młody doradca, który musi zdecydować, komu naprawdę może ufać. Film jest dostępny w TVP VOD.