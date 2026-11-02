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Clooney i Gosling w politycznym thrillerze. „Idy marcowe” w TVP VOD

Dorota Szymborska
 02.11.2026, 13:59
Mężczyzna w ciemnym garniturze trzyma przed prawą połową twarzy okładkę magazynu z wizerunkiem innego mężczyzny. Twarze obu postaci nakładają się na siebie, tworząc jeden połączony wizerunek, a na okładce widoczne są duże czerwone litery. Tło ma turkusowy kolor z delikatnymi pionowymi smugami światła.
Główne role w politycznym thrillerze „Idy marcowe” zagrali Ryan Gosling i George Clooney. Fot. materiały prasowe

Wielka polityczna kariera może runąć przez jeden skandal. W thrillerze „Idy marcowe” George Clooney odsłania kulisy bezwzględnej walki o prezydencką nominację. W centrum wydarzeń znajduje się młody doradca, który musi zdecydować, komu naprawdę może ufać. Film jest dostępny w TVP VOD.