<p>Co zrobi\u0107, gdy codzienno\u015b\u0107 zaczyna przypomina\u0107 nieko\u0144cz\u0105cy si\u0119 test wytrzyma\u0142o\u015bci? Bohaterka filmu \u201eKopn\u0119\u0142abym ci\u0119, gdybym mog\u0142a\u201d nie ma czasu szuka\u0107 odpowiedzi. Musi po prostu przetrwa\u0107 kolejny dzie\u0144. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/-kopnelabym-cie-gdybym-mogla,3067106" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>G\u0142o\u015bny dramat z Rose Byrne mo\u017cna ju\u017c obejrze\u0107 w TVP VOD.<\/strong><\/a><\/p>