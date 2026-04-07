<p>Krzysztof Krawczyk by\u0142 artyst\u0105, kt\u00f3ry przez lata swojej kariery uczy\u0142 nas, jak \u201epi\u0119knie \u017cy\u0107, gar\u015bciami \u017cycie bra\u0107\u201d. Ma\u0142o kto tak jak on potrafi\u0142 zaczarowa\u0107 s\u0142uchaczy swoim g\u0142osem, wykonuj\u0105c przeboje, kt\u00f3rych przes\u0142anie wci\u0105\u017c trafia do serc wielu pokole\u0144. Dzia\u0142alno\u015b\u0107 artystyczna Krawczyka i jego wp\u0142yw na polsk\u0105 scen\u0119 muzyczn\u0105 uczyni\u0142y go legend\u0105, kt\u00f3r\u0105 bliscy i fani do dzi\u015b wspominaj\u0105 z u\u015bmiechem, ale r\u00f3wnie\u017c wielkim ut\u0119sknieniem.<\/p>