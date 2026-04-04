Do Telewizji Polskiej powraca adaptacja s\u0142ynnej powie\u015bci Boles\u0142awa Prusa. W poniedzia\u0142ek wielkanocny widzowie zobacz\u0105 filmow\u0105 \u201eLalk\u0119\u201d w re\u017cyserii Wojciecha Jerzego Hasa, ze znakomitymi kreacjami Beaty Tyszkiewicz, Mariusza Dmochowskiego i Tadeusza Fijewskiego. Opowie\u015b\u0107 o nieodwzajemnionym uczuciu kupca do pi\u0119knej arystokratki wci\u0105\u017c porusza wielu Polak\u00f3w. Film \u201eLalka\u201d zostanie wyemitowany 6 kwietnia o godz. 13:20 w TVP1 oraz na \u017cywo w serwisie TVP VOD.