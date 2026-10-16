<p>16 pa\u017adziernika przypada Dzie\u0144 Papie\u017ca Jana Paw\u0142a II. Tego dnia mija r\u00f3wnie\u017c 48 lat od wyboru Karola Wojty\u0142y na Stolic\u0119 Piotrow\u0105. To doskona\u0142a okazja, by przypomnie\u0107 sobie histori\u0119 cz\u0142owieka, kt\u00f3rego \u017cycie i pontyfikat by\u0142y nierozerwalnie zwi\u0105zane z wiar\u0105 w Matk\u0119 Bo\u017c\u0105. Dokument \u201eMaryja. Matka Papie\u017ca\u201d opowiada o tej wyj\u0105tkowej relacji i pokazuje, jak wp\u0142ywa\u0142a ona na jego duchow\u0105 drog\u0119. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-dokumentalne,163\/maryja-matka-papieza,3230821" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Film mo\u017cna obejrze\u0107 w TVP VOD.<\/a><\/p>