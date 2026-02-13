<p>Nie masz pomys\u0142u na wiecz\u00f3r we dwoje? Telewizja Polska zaprasza na pe\u0142n\u0105 inteligentnego humoru komedi\u0119 romantyczn\u0105 w gwiazdorskiej obsadzie, pt. \u201eMi\u0142o\u015b\u0107 jest blisko\u201d, kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 za darmo w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/milosc-jest-blisko,317637" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>. W rolach g\u0142\u00f3wnych wyst\u0119puj\u0105: Weronika Ksi\u0105\u017ckiewicz, Wojciech Solarz, Olga Bo\u0142\u0105d\u017a, Grzegorz Ma\u0142ecki oraz Janusz Chabior, Kazik Mazur i inni. Film wyre\u017cyserowa\u0142 Radek Dunaszewski (\u201eO mnie si\u0119 nie martw\u201d, \u201eLe\u015bnicz\u00f3wka\u201d).<\/p>