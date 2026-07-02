<p>Przez blisko wiele lat Lionel Messi i Cristiano Ronaldo nie dawali sobie odetchn\u0105\u0107. \u201eMessi to Maradona w ka\u017cdy weekend\u201d \u2013 s\u0142yszymy w \u201eOstatnim pojedynku\u201d. Film od razu stawia jednak po drugiej stronie Ronaldo: \u201eBy\u0142 wybawc\u0105 tamtego Realu Madryt. By\u0142 odpowiedzi\u0105, kt\u00f3rej Madryt potrzebowa\u0142 na fenomen Messiego\u201d. Dokument dost\u0119pny za darmo w TVP VOD ods\u0142ania kulisy rywalizacji, kt\u00f3ra podzieli\u0142a ca\u0142y pi\u0142karski \u015bwiat.<\/p>