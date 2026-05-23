Polski tw\u00f3rca nagrodzony na Mi\u0119dzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Pawe\u0142 Pawlikowski otrzyma\u0142 statuetk\u0119 za najlepsz\u0105 re\u017cyseri\u0119 filmu \u201eOjczyzna\u201d, opowiadaj\u0105cego o podr\u00f3\u017cy pisarza Thomasa Manna i jego c\u00f3rki Eriki po powojennej Europie. Polski re\u017cyser odebra\u0142 nagrod\u0119 ex aequo z Javierem Calvo i Javierem Ambrossim \u2013 tw\u00f3rcami hiszpa\u0144skiego dramatu \u201eThe Black Ball\u201d. Z\u0142ota Palma dla najlepszego filmu tegorocznej edycji pow\u0119drowa\u0142a do \u201eFjordu\u201d w re\u017cyserii Cristiana Mungiu.