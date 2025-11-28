<p>\u015anieg na toru\u0144skich ulicach, zapach piernik\u00f3w unosz\u0105cy si\u0119 w powietrzu i spotkanie, kt\u00f3re zmienia wszystko. \u201ePiernikowe serce\u201d to opowie\u015b\u0107 o rodzinie, mi\u0142o\u015bci i drugiej szansie \u2013 idealna na zimowe wieczory. W obsadzie nowego filmowego hitu, kt\u00f3rego koproducentem i dystrybutorem jest Telewizja Polska S.A., znale\u017ali si\u0119 m.in. Barbara Kurdej-Szatan i Miko\u0142aj Roznerski. A film ju\u017c od dzi\u015b mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w kinach!<\/p>