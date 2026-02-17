<p>Zamo\u017cne ma\u0142\u017ce\u0144stwo, okaza\u0142a podmiejska rezydencja i m\u0142oda kobieta z trudn\u0105 przesz\u0142o\u015bci\u0105, kt\u00f3ra pragnie tylko jednego \u2013 zacz\u0105\u0107 od nowa. Gdy obejmuje posad\u0119 tytu\u0142owej pomocy domowej, wydaje si\u0119, \u017ce los wreszcie si\u0119 do niej u\u015bmiechn\u0105\u0142. Szybko jednak si\u0119 przekonuje, \u017ce za idealn\u0105 fasad\u0105 kryje si\u0119 starannie podtrzymywana gra pozor\u00f3w. Ekranizacja bestsellerowej powie\u015bci Freidy McFadden z elektryzuj\u0105cym duetem Sydney Sweeney i Amand\u0105 Seyfried to jeden z najg\u0142o\u015bniej komentowanych thriller\u00f3w ostatnich miesi\u0119cy. Ten kinowy hit jest ju\u017c dost\u0119pny tak\u017ce online \u2013 tylko w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>