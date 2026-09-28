<p>Zdoby\u0142 120 bramek dla Pogoni Szczecin, czarowa\u0142 na boiskach w barwach Widzewa \u0141\u00f3d\u017a i Arki Gdynia. Dzi\u015b Robert Dymkowski toczy nier\u00f3wn\u0105 walk\u0119 z nieuleczalnym stwardnieniem zanikowym bocznym. Jak dramat wybitnego sportowca zjednoczy\u0142 kibic\u00f3w z ca\u0142ej Polski? Opowie o tym film dokumentalny Tomasza Chaci\u0144skiego \u201eDymkowski. Najwa\u017cniejszy mecz\u201d. Premiera w poniedzia\u0142ek, 28 wrze\u015bnia, o godz. 23:15 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/live,1\/tvp-1,399697\/2026-09-28\/swiat-bez-fikcji---dymkowski-najwazniejszy-mecz,3358108" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>, tu\u017c po transmisji spotkania Szwecja\u2013Polska.<\/p>