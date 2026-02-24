<p>Zanim wybuch\u0142y s\u0142ynne k\u0142\u00f3tnie i zanim granica mi\u0119dzy miedzami sta\u0142a si\u0119 polem bitwy, byli po prostu dwaj ch\u0142opcy z jednej wsi. Komedia \u201eSami swoi. Pocz\u0105tek\u201d wraca do dzieci\u0144stwa i m\u0142odo\u015bci Pawlaka oraz Kargula, pokazuj\u0105c, jak kszta\u0142towa\u0142y si\u0119 losy bohater\u00f3w, kt\u00f3rych dzi\u015b zna ca\u0142a Polska. Film, dost\u0119pny w TVP VOD, ods\u0142ania kulisy narodzin jednego z najs\u0142ynniejszych konflikt\u00f3w w historii polskiego kina.<\/p>