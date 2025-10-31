\u201eSi\u0142a mi\u0142o\u015bci i przyja\u017ani zawsze zwyci\u0119\u017ca\u201d \u2013 m\u00f3wi Barbara Gacek, wskazuj\u0105c na najwa\u017cniejsze przes\u0142anie filmu \u201eSkarbek i tajemnica magicznego sreberka\u201d w re\u017cyserii Tomasza Jurkiewicza. To pe\u0142na emocji familijna historia, inspirowana \u015bl\u0105skimi legendami, w kt\u00f3rej magia staje si\u0119 t\u0142em dla opowie\u015bci o odwadze i wi\u0119ziach \u0142\u0105cz\u0105cych pokolenia. W tytu\u0142owej roli wyst\u0105pi\u0142 Wojciech \u017bo\u0142\u0105dkowicz, a w\u015br\u00f3d obsady znale\u017ali si\u0119 r\u00f3wnie\u017c Piotr Musianek, Sebastian Stankiewicz, Jakub Tomczyk, Olgierd \u0141ukaszewicz i Dorota Pomyka\u0142a.