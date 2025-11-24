Pi\u0119tna\u015bcie lat temu zachwyci\u0142 publiczno\u015b\u0107 i krytyk\u00f3w swoim debiutem na wielkim ekranie, a kolejnymi rolami potwierdza\u0142, \u017ce jest jednym z najwi\u0119kszych talent\u00f3w polskiego kina. Teraz mo\u017cna go ogl\u0105da\u0107 w \u201eDomu dobrym\u201d, a jego posta\u0107 budzi skrajne emocje w\u015br\u00f3d widz\u00f3w. Jak wygl\u0105da\u0142a droga do sukcesu Tomasza Schuchardta i kt\u00f3re role pozostaj\u0105 tymi najwa\u017cniejszymi? Cz\u0119\u015b\u0107 film\u00f3w z jego udzia\u0142em mo\u017cna obejrze\u0107 w TVP VOD.