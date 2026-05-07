<p>Najlepszy mi\u0119dzynarodowy film tegorocznych Oscar\u00f3w ju\u017c dost\u0119pny online. To opowie\u015b\u0107 o relacji trzydziestoletnich si\u00f3str z ojcem, kt\u00f3ry po wielu latach nieobecno\u015bci powraca do ich \u017cycia. Ceniony artysta odnawia kontakt z c\u00f3rkami z egoistycznych pobudek, jednak z czasem jego intencje zaczynaj\u0105 si\u0119 zmienia\u0107. Czy uda im si\u0119 odbudowa\u0107 wi\u0119\u017a, kt\u00f3r\u0105 utracili przed laty? <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/wartosc-sentymentalna,2964890" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Film \u201eWarto\u015b\u0107 sentymentalna\u201d mo\u017cna ju\u017c ogl\u0105da\u0107 w TVP VOD.<\/a><\/p>