<p>W niedziel\u0119, 9 listopada, o godz. 13:10 na antenie TVP1 odb\u0119dzie si\u0119 premiera dokumentu \u201eZagadka Heweliusza\u201d w re\u017cyserii Ernesta Saja, wyprodukowanego przez Telewizj\u0119 Polsk\u0105. To film o najwi\u0119kszej tragedii w powojennych dziejach polskiej \u017ceglugi, kt\u00f3ry ujawnia niepublikowane wcze\u015bniej materia\u0142y oraz zestawia je z relacjami ocala\u0142ych i analizami ekspert\u00f3w. Produkcja b\u0119dzie r\u00f3wnie\u017c dost\u0119pna online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>. Serdecznie zapraszamy!<\/span><\/p>