<p>Po ponad trzydziestu latach Bogus\u0142aw Linda podsumowa\u0142 wsp\u00f3\u0142prac\u0119 z W\u0142adys\u0142awem Pasikowskim g\u0142o\u015bnym filmem \u201eZamach na papie\u017ca\u201d. S\u0142ynny odtw\u00f3rca Franza Maurera wcieli\u0142 si\u0119 w legendarnego agenta wywiadu, kt\u00f3ry otrzymuje swoje ostatnie zlecenie, a jego celem jest papie\u017c Jan Pawe\u0142 II.<a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/zamach-na-papieza,3053094" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> Film \u201eZamach na papie\u017ca\u201d mo\u017cna obejrze\u0107 w TVP VOD.<\/a><\/p>