<p>Thriller psychologiczno-polityczny \u201eZima pod znakiem Wrony\u201d zabiera widz\u00f3w do surrealistycznej Warszawy pierwszych dni stanu wojennego. Film w re\u017cyserii Kasi Adamik opowiada histori\u0119 brytyjskiej profesor psychiatrii, kt\u00f3ra trafia do sparali\u017cowanej Warszawy i zostaje wci\u0105gni\u0119ta w niepokoj\u0105c\u0105, szpiegowsk\u0105 rozgrywk\u0119. Produkcja jest ju\u017c dost\u0119pna online w serwisie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/zima-pod-znakiem-wrony,2751409" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a>.<\/p>