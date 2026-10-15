<p>Najpierw brutalny atak nied\u017awiedzia, p\u00f3\u017aniej zdrada ludzi, kt\u00f3rym ufa\u0142. Ci\u0119\u017cko ranny Hugh Glass przemierza ameryka\u0144sk\u0105 dzicz, nap\u0119dzany wol\u0105 przetrwania i pragnieniem zemsty. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/filmy-fabularne,136\/zjawa,3434114" rel="noopener noreferrer" target="_blank">\u201eZjawa\u201d w re\u017cyserii Alejandro Gonz\u00e1leza I\u00f1\u00e1rritu z Leonardem DiCaprio, Tomem Hardym i Domhnallem Gleesonem to oscarowy dramat, kt\u00f3ry mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 online w TVP VOD<\/a>.<\/p>