Ponad trzydzieści osób widziało, co wydarzyło się w wigilijną noc 1976 roku pod Połańcem. Jednak Jan Sojda, nazywany „królem Zrębina”, wymusił na świadkach przysięgę milczenia. Historię zbrodni połanieckiej i późniejszego dochodzenia do prawdy opowiada film Janusza Petelskiego. „Zmowa” jest dostępna bezpłatnie w TVP VOD.

