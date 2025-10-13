<p>Od dziecka by\u0142a w blasku reflektor\u00f3w \u2013 najpierw jako tancerka, potem jako Bo\u017cenka z \u201eKlanu\u201d. Dzi\u015b Agnieszka Kaczorowska patrzy na \u017cycie z dojrza\u0142o\u015bci\u0105, bez z\u0142udze\u0144, ale z dystansem, kt\u00f3rego nauczy\u0142y j\u0105 lata do\u015bwiadcze\u0144. Zamiast goni\u0107 za pozorami, wybiera autentyczno\u015b\u0107 i wewn\u0119trzn\u0105 r\u00f3wnowag\u0119. Marzy, by nadchodz\u0105ce \u015bwi\u0119ta sp\u0119dzi\u0107 w swoim nowym domu \u2013 miejscu, kt\u00f3re coraz mocniej staje si\u0119 dla niej przestrzeni\u0105 spokoju i spe\u0142nienia.<\/p>