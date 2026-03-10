Alicja Szempli\u0144ska b\u0119dzie reprezentowa\u0107 Polsk\u0119 podczas tegorocznej Eurowizji. Fina\u0142 krajowych kwalifikacji odby\u0142 si\u0119 7 marca, a nazwisko zwyci\u0119\u017cczyni og\u0142oszono dzie\u0144 p\u00f3\u017aniej w \u201ePytaniu na \u015bniadanie\u201d. Wokalistka, znana m.in. z programu \u201eThe Voice of Poland\u201d, wyst\u0105pi na mi\u0119dzynarodowej scenie z utworem \u201ePray\u201d. Jak powstawa\u0142a piosenka, kt\u00f3ra przynios\u0142a jej zwyci\u0119stwo w polskich preselekcjach?