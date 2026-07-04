<p>Andrzej Poniedzielski nie opowiada o Magdzie Umer jak o legendzie, lecz jak o kim\u015b bliskim \u2013 osobie, z kt\u00f3r\u0105 mo\u017cna by\u0142o porozumie\u0107 si\u0119 \u201ew p\u00f3\u0142 spojrzenia\u201d, wsp\u00f3lnie oswaja\u0107 smutek, \u015bmia\u0107 si\u0119 ze staro\u015bci i broni\u0107 s\u0142owa przed ha\u0142asem wsp\u00f3\u0142czesnej kultury. W rozmowie wraca obraz ich relacji opartej na zaufaniu, podobnej wra\u017cliwo\u015bci i wsp\u00f3lnym poczuciu humoru, w kt\u00f3rym melancholia nie przyt\u0142acza, lecz porz\u0105dkuje spojrzenie na \u015bwiat.<\/p>