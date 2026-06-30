<p>Przez lata \u015bwiadomie pozostawa\u0142 w cieniu, a\u017c zrozumia\u0142, \u017ce ukrywanie talentu nie ma nic wsp\u00f3lnego ze skromno\u015bci\u0105. Bart\u0142omiej Kotschedoff specjalnie dla tvp.pl opowiedzia\u0142 o fenomenie Krzysztofa Trepy z \u201eOdwil\u017cy\u201d, pracy nad psychopatycznym bohaterem \u201eGry z cieniem\u201d, wsp\u00f3\u0142tworzeniu scenariusza \u201eAtaku paniki\u201d i o terapii, kt\u00f3ra zmieni\u0142a jego my\u015blenie nie tylko o zawodzie, ale r\u00f3wnie\u017c o samym sobie.<\/p>