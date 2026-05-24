<p>Bob Dylan nie zosta\u0142 legend\u0105 z dnia na dzie\u0144. Dzi\u015b, gdy ko\u0144czy 80 lat, wci\u0105\u017c wida\u0107, jak niezwyk\u0142a by\u0142a jego droga: od m\u0142odego ch\u0142opaka z Minnesoty, kt\u00f3ry uparcie szuka\u0142 w\u0142asnej \u015bcie\u017cki, do artysty, kt\u00f3ry na zawsze zmieni\u0142 muzyk\u0119 popularn\u0105. Przyjecha\u0142 do Nowego Jorku na pocz\u0105tku 1961 roku z wielkim marzeniem \u2013 chcia\u0142 gra\u0107, pisa\u0107 piosenki i wej\u015b\u0107 do \u015bwiata muzyki folkowej. Nie mia\u0142 nazwiska, kt\u00f3re otwiera\u0142oby drzwi, ale mia\u0142 talent, up\u00f3r i bardzo wyra\u017ane wyczucie tego, jak chce by\u0107 postrzegany.<\/p>