U braci Golec Bo\u017ce Narodzenie ma smak tradycji, zapach suszonych owoc\u00f3w i d\u017awi\u0119k kol\u0119d \u015bpiewanych przy jednym stole. Wigilia to dla nich nie tylko kolacja, ale rodzinny rytua\u0142, kt\u00f3ry od lat \u0142\u0105czy g\u00f3ralskie korzenie, wsp\u00f3lne gotowanie i muzyk\u0119. O tych \u015bwi\u0105tecznych zwyczajach muzycy opowiadali tak\u017ce przy okazji udzia\u0142u w programie \u201eGwiazdorska kuchnia Ani\u201d, gdzie wracali wspomnieniami do rodzinnego domu i wigilijnego sto\u0142u.