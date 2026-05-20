Cher ko\u0144czy dzi\u015b 80 lat. Artystka od dekad pozostaje jedn\u0105 z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd \u015bwiatowej popkultury i do dzi\u015b zachwyca sceniczn\u0105 charyzm\u0105. Jej kariera to historia nieustannych zmian, muzycznych eksperyment\u00f3w i spektakularnych powrot\u00f3w. Od czas\u00f3w Sonny & Cher po er\u0119 \u201eBelieve\u201d wielokrotnie udowadnia\u0142a, \u017ce potrafi wyprzedza\u0107 trendy. Dla wielu fan\u00f3w nadal pozostaje symbolem niezale\u017cno\u015bci i kobiecej si\u0142y.